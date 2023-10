RC Lens : un changement dans le onze et deux tuiles de dernière minute avant Arsenal !

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

Le onze du RC Lens aligné ce soir contre Arsenal (21h) devrait fortement ressembler à celle qui est allée décrocher le nul à Sanchez-Pizjuan, il y a deux semaines contre le Séville FC (1-1). Selon L’Équipe, Nampalys Mendy part favori au milieu devant Andy Diouf. Salis Abdul Samed devrait être son binôme à Bollaert. Aux postes de pistons Przemyslaw Frankowski à droite et Deiver Machado à gauche devraient être titularisés. Le seul changement par rapport au onze aligné à Séville pourrait se situer en soutien de l’avant-centre, aux côtés de l’indéboulonnable Florian Sotoca. Si Angelo Fulgini a démarré jusqu’ici sept des huit matches des Sang et Or, toutes compétitions confondues, Adrien Thomasson devrait lui être préféré pour défier les Gunners. Retrouvez toute l'actualité du RC Lens Saka et Partey opérationnels ! Les mauvaises nouvelles viennent d’Arsenal. Mikel Arteta a révélé hier soir que Thomas Partey, blessé à l’aine depuis le mois d’août, était proche d’un retour à la compétition : « Il s’entraîne depuis deux ou trois jours avec l’équipe. » Le coach des Gunners a également indiqué que Bukayo Saka, sorti en boitant samedi lors du succès à Bournemouth (4-0) en championnat, devrait pouvoir jouer ce soir : « Il se sent mieux. Il a pris un gros coup, mais il a bien récupéré et il s’est entraîné avec nous aujourd'hui (hier). » La une du journal L'Équipe de ce mardi 3 octobre.

Si Franck Haise devrait faire confiance à l'ossature de son onze au RC Lens contre Arsenal en Ligue des champions (21h), Mikel Arteta a retrouvé deux de ses maillons forts chez les Gunners : Thomas Partey et Bukayo Saka.

Bastien Aubert

Rédacteur