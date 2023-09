RC Lens : un chèque de 20 M€ tombé du ciel dans les caisses du club !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Le RC Lens compte un nouvel arrivant dans ses rangs : Side Invest. Joseph Oughourlian a scellé hier l’entrée au capital du club artésien du fonds d’investissement régional, qui une société à ancrage régional d’une durée de douze ans. Avec cette signature, L’Équipe fait savoir que le Racing vient de décrocher 20 millions d’euros ! Side Invest apporte en effet de l’argent frais en deux tranches : 10 M€ en actions et10 M€ en obligations convertibles. Ces 20 M€ représentent « 13 % » du capital du club officiellement valorisé au total « à 155 M€ ». « Je ne vends pas une seule action, dévoile Oughourlian. Je me dilue. Mais je ne vends pas. […] Je n’ai pas vocation à vendre le club. Une condition du deal est que je reste président pendant la durée de l’investissement. » Retrouvez toute l'actualité du RC Lens « Cela peut être l’achat de joueurs... » Comment seront utilisés ces fameux 20 M€ ? « Quand j’ai repris le club (en 2016), poursuit Oughourlian, on a passé une première année difficile en termes de restructuration. On a remis le club sur une base de coût soutenable. Après, on s’est dit que l’essentiel de nos investissements allait sur le sportif. Cela peut être l’achat de joueurs. Mais aussi les installations, la formation ou la post-formation. » « L'exemple à suivre » en une de votre journal @lequipe de ce jeudi 14 septembre. Dès 00h30 dans votre kiosque : https://t.co/dUosWPFRSJ pic.twitter.com/PyIgweQXRi — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 13, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Ce mercredi après-midi, le RC Lens a scellé l’entrée au capital du fonds d’investissement régional Side Invest. Une arrivée synonyme d’entrée d’argent significative pour le club artésien et bientôt utilisée au Mercato ?

Bastien Aubert

Rédacteur