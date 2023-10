RC Lens : un coach de Ligue 1 a vibré à Bollaert

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Quelle soirée et quel exploit ! Le RC Lens est en tête de son groupe de Ligue des champions après sa belle victoire d'hier contre Arsenal (2-1) dans un Bollaert en fusion. La soirée a été magique et toute la France du foot savoure. Y compris Will Still, le coach de Reims.

Still : "C'est pas mal !"

Présent à Bollaert, le Belge a été interpelé par un supporter. Et à la question : "Will, c'est comment les Corons?", il a répondu : "C'est pas mal!", le tout en souriant et en levant le pouce. Sympa !

Will ?! T’en pense quoi des corons ?

: C’est pas mal 😅.

Je peux dormir tranquillement ce soir !!!

Merci Will Still !!! ♥️ pic.twitter.com/yufwBLyjtI — Raphou. (@RaphPnZ) October 4, 2023

