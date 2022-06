RC Lens : un départ majeur se profile, Cahuzac tient déjà son nouveau poste

Zapping But! Football Club RC Lens : qui est la révélation lensoise de la saison ?

Adjoint de Franck Haise durant les deux dernières saisons en Ligue 1, Alou Diarra (40 ans) a décidé de prendre son envol en quittant le banc du RC Lens. Une décision que l'ancien international tricolore, passé par la case coach des U19 et de la réserve, a confirmé à L'Equipe :

« Je remercie le club pour les quatre années et de m'avoir ouvert les portes dans ce nouveau rôle d'entraîneur dans un club historique avec des supporters magnifiques. Je pars avec la sensation du travail bien fait, à la formation et chez les pros. Il est venu le temps pour moi de me développer dans un autre projet. Je souhaite le meilleur au club. Je serai toujours un supporter du RC Lens ».

D'après le quotidien sportif, le Racing a déjà identifié son remplaçant auprès de Franck Haise... Et ce sera encore un novice au plus haut niveau : Yannick Cahuzac, tout juste retraité. Reste à savoir si l'ancien capitaine des Sang et Or acceptera cette proposition de reconversion alors qu'il vient tout juste de raccrocher...

Diarra out, Cahuzac in sur le banc du RC Lens Alou Diarra ayant acté son départ du banc du RC Lens où il était adjoint de Franck Haise, Yannick Cahuzac s'est déjà vu proposer le poste à l'issue de sa retraite sportive. L'ancien capitaine n'a pas encore donné sa réponse.

Alexandre Corboz

Rédacteur