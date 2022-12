RC Lens : un dernier match de préparation animé pour les Sang et Or ?

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Deuxième de Ligue 1 après une partie de saison majestueuse, le RC Lens va avoir droit à deux grosses affiches pour se remettre tout de suite dans le bain : un déplacement à Nice le jeudi 29 décembre et la réception du PSG le dimanche 1er janvier. Les hommes de Franck Haise ont intérêt à être au taquet d'entrée et le Stade de Reims peut peut-être les y aider. En effet, le club champenois a décidé d'inviter tous ses abonnés pour le match amical prévu contre Lens mercredi prochain. Ce qui devrait engendrer une belle affluence à Delaune, et donc un engagement certain de la part des locaux, qui ne voudront pas décevoir leur public. L'intensité et l'engagement devraient être proches de ceux attendus dans une compétition comme le championnat. Idéal... du moment qu'il n'y a pas de blessés ! 🏟️ Pour leur dernier match de préparation avant la reprise du championnat, nos 🔴 et ⚪️ recevront le @RCLens à Delaune le mercredi 21 décembre (16h).



À cette occasion, en tant qu'abonné(e), votre place est offerte 🎟️ — Stade de Reims (@StadeDeReims) December 15, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur