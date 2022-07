RC Lens : un dossier majeur aurait pris du retard

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

Ce n'est plus un secret : Joseph Oughourlian, le patron du RC Lens, tente depuis des semaines d'ouvrir un tour de table au sein du club artésien et d'accueillir un ou des investisseurs susceptibles d'offrir plus de moyens. A notamment été évoqué l'intérêt de l’Américain David Blitzer, qui a également, et sans succès, tenté de racheter l'Association Sportive de Saint-Etienne. Mais si l'on se fie aux informations du quotidien L’Equipe, le RCL n'a pas une candidature prioritaire à l'heure actuelle et va prendre son temps. La banque Lazard a été mandatée pour dénicher l'oiseau rare. Et dans ce genre de dossiers, cela peut prendre des semaines, voir des mois.

Pour résumer On le sait, le RC Lens tente depuis quelques semaines, maintenant, d'ouvrir son capital et d'accueillir en son sein un homme d'affaires fortuné. Des candidats ont été récemment évoqués, mais il semblerait que le dossier ne soit guère avancé.

