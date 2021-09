RC Lens : un ex de l'OM vend le secret le mieux gardé de Franck Haise

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

En janvier dernier, le Racing Club de Lens avait surpris l'OM au Vélodrome, s'imposant logiquement 1-0 et précipitant un peu plus le club provençal dans la crise. Après ça, les supporters phocéens ont fait une descente à la Commanderie, Jacques-Henri Eyraud a été démis de ses fonctions de président, remplacé par Pablo Longoria, qui a appelé Jorge Sampaoli à la rescousse. Et ainsi, les Marseillais ont fini par chiper la place de 5e, synonyme d'Europa League, au Racing. Pourtant, le promu aurait vraiment mérité un ticket pour la compétition continentale au vu de sa superbe saison.

Depuis la reprise de la L1, les Sang et Or sont repartis sur le même rythme entraînant. Pour l'ancien Marseillais Edouard Cissé, interrogé par La Provence, le secret de la bande à Franck Haise, c'est une préparation physique très pointue : « C’est des machines de guerre. Je connais très bien le directeur de la performance, Laurent Bessière, qui était à Reims avant, et les joueurs sont opérationnels physiquement. Ils vont pouvoir enquiller les transitions défensives, mettre de l’impact. Ça va être un beau match avec beaucoup d’intensité. En tout cas, tous les ingrédients sont réunis ».

📣 𝗝𝗢𝗨𝗥 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛



L’OM affronte le RC Lens pour le compte de la 8e journée de Ligue 1, ce soir, à 20h45. Le match sera diffusé sur Prime Vidéo !



𝗔𝗟𝗟𝗘𝗭 𝗟'𝗢𝗠 ! 💙#TeamOM #OMRCL pic.twitter.com/BctZrwCTOD — MercatOM (@mercat_om) September 26, 2021