RC Lens : un ex-Sang et Or confondu avec Mbappé s'amuse de la qualification de la France contre l'Angleterre

S'il y a une chose que l'on peut envier aux Anglais, c'est leur incroyable sens de l'humour, qu'ils conservent en toutes circonstances. Même après une élimination aussi frustrante que celle endurée hier face à l'équipe de France (1-2). L'ancien Lensois Taylor Moore, qui évolue aujourd'hui à Shrewsbury Town, en Troisième division anglaise, a ainsi écrit sur Twitter, juste après la défaite des Three Lions en quarts de finale du Mondial : "Je suis français de toutes façons". Une blague que celui qui a vécu de 7 à 19 ans en France, passant notamment par le centre de formation du Racing avant d'être lancé chez les pros, justifie par un moment de grand ridicule de la télévision. Ce moment remonte au 21 mai 2016, jour de la finale de la Coupe Gambardella au Stade de France. Le RC Lens de Taylor Moore vient de se prendre 3-0 par l'AS Monaco de Kylian Mbappé. Le journaliste de France Télévision Daniel Lauclair interviewe alors le futur champion du monde en pensant qu'il s'agit de l'Anglais. L'Anglais qui est blanc, blond et jouait en maillot noir alors que Mbappé est métis, crâne rasé et en tunique blanche et rouge de l'ASM... Un grand raté que Moore a remis au goût du jour hier ! Je suis français de toutes façons — Taylor Moore (@TaylorD_Moore) December 10, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur