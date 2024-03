RC Lens : un formateur au Stade Rennais ne croyait pas en Franck Haise !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Nommé à la place de Philippe Montanier dans le scepticisme le plus total en février 2020, Franck Haise est, quatre ans plus tard, l'un des meilleurs entraîneurs de Ligue 1. Non content d'avoir contribué à la remontée du RC Lens dans l'élite, le technicien l'a stabilité au plus haut niveau grâce à des méthodes modernes avant de le propulser en Champions League. Une trajectoire météorique qui fait qu'il est aujourd'hui dans le viseur de Liverpool ! Et c'est peu dire que Patrick Rampillon, qui était directeur du centre de formation rennais quand Haise y faisait ses gammes chez les jeunes, ne le voyait pas monter si haut.

"Je n’ai jamais pensé que l’un ou l’autre pouvait être un entraîneur de Ligue 1"

Au Télégramme, Rampillon a expliqué : "Franck Haise (Lens) ou Mathieu Le Scornet (adjoint à Strasbourg), je n’ai jamais pensé que l’un ou l’autre pouvait être un entraîneur de Ligue 1. Je les avais pris pour des qualités bien précises au centre. Après, les chemins des uns et des autres… Mais, pour Julien (Stéphan, Rennes) et Régis (Le Bris, Lorient), j’avais vite senti que le costume d’entraîneur de jeunes serait vite très petit, de par leurs ambitions, leurs personnalités, leurs objectifs. Ça se voyait, ils s’imbibaient du foot de haut niveau très tôt pour adapter la formation, en allant à l’étranger pour observer notamment". Des quatre, c'est aujourd'hui Haise qui a la plus belle cote !

