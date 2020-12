RC Lens : un glorieux ancien lorgne la direction de La Gaillette

Entre 2004 et 2007, à une époque où le Racing Club de Lens était un pilier de la Ligue 1, Daniel Cousin a marqué 41 buts en 134 matches toutes compétitions confondues. De belles statistiques qui en faisaient l'un des favoris des supporters artésiens. Aujourd'hui âgé de 43 ans, le Gabonais est devenu entraîneur. Mais après une expérience malheureuse à la tête de la sélection nationale, il a confié qu'il rêvait désormais de prendre la tête d'un centre de formation…

"Diriger un centre de formation me tente vraiment"

"Il est essentiel de travailler avec des spécialistes par secteur de jeu, a-t-il expliqué à Destimed, lui qui a intégré les rangs du FC Côte Bleue (National 3) cet été. D’ailleurs, de plus en plus de club ont ce genre de profil dans leur staff technique. Pour moi, gardien de but et buteur sont deux rôles très spécifiques sur un terrain, car ils marchent beaucoup au mental. Il faut savoir parler à un attaquant de façon spéciale pour le mettre dans les meilleures conditions et ne pas douter sur le terrain au moment d’armer sa frappe."

"Je suis venu à Côte Bleue justement pour apporter cette spécificité, pour partager avec des plus jeunes mon expérience et leur apprendre à gérer les moments clés dans un match comme en dehors. Je travaille pour pouvoir passer mes diplômes et plus tard, repartir dans le monde professionnel. J’avoue que diriger un centre de formation est quelque chose qui me tente vraiment. Mais je ne suis pas pressé et pour le moment je suis totalement focus sur le FCCB."