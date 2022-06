RC Lens : un glorieux ancien voit Haise et ses hommes jouer les premiers rôles

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Le Racing Club de Lens a de beaux jours devant lui ! C'est l'avis de Jacek Bak, grand défenseur central polonais ayant porté les couleurs sang et or entre 2002 et 2005. Au média de son pays Futbol News, il a dit tout le bien qu'il pensait de cette équipe lensoise et combien l'arrivée de son compatriote attaquant Adam Buksa en provenance de New England Revolution allait contribuer à l'améliorer.

« L’équipe actuelle est un peu en deçà de mon équipe d’il y a quelques années, mais ils vont dans la bonne direction. Peut-être lors des prochaines saisons, ils joueront les premières places. Lens a terminé 7e de la dernière saison. Ils n’avaient pas une équipe assez solide pour performer en Coupe. Je pense qu’ils avaient besoin d’un attaquant comme Buksa. Un grand, qui joue bien de la tête et dos au but, qui tiendra le ballon et le conservera. Ce n’est peut-être pas un attaquant spectaculaire, mais il est efficace. Il fera ce qui est nécessaire pour l’équipe. »

« Il a connu une grosse évolution ces derniers mois. Il est apparu en équipe nationale polonaise notamment. Lorsqu’il évoluera dans le championnat français, sa valeur augmentera considérablement. Il marquera quelques buts de la tête et il aura probablement des offres venues d’Angleterre par la suite, car la Ligue 1 est surveillé par des scouts et des entraîneurs anglais. 10 buts lors de sa première saison seraient un bon résultat pour lui. »

Raphaël Nouet

Rédacteur