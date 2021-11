RC Lens : un gros casse-tête pour Franck Haise

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Ce mercredi en conférence de presse, Ignatius Ganago a été interrogé sur la grosse concurrence qui règne en attaque au RC Lens avec lui, Arnaud Kalimuendo, Florian Sotoca, Wesley Saïd ou encore Corentin Jean. Sans se demander, le Camerounais a expliqué que pour retrouver son meilleur niveau après ses blessures et ses aller-retour sur le banc, le mieux était qu'il soit titulaire plus souvent…

"J’ai envie de jouer tous les matches, après le coach fait des choix, qui jusque là sont les bons puisqu’il y a des résultats. Je continue de travailler et j’attends mon tour. Si j’arrive à enchainer, ça me fera du bien et j’espère retrouver le chemin des filets. Je commence vraiment à me retrouver. Après, c’est surtout mieux quand tu enchaines des matches. Aujourd’hui, ça n'a pas vraiment pu être le cas mais je commence à retrouver mes capacités physiques et je me sens beaucoup mieux." Franck Haise a-t-il reçu le message ?

