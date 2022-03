RC Lens : un gros dérapage impliquant stadiers et supporters s'est produit contre Brest

Zapping But! Football Club RC Lens : quel bilan tirer du mercato hivernal des Sang et Or ?

Décidément, la vie n'est pas un long fleuve tranquille pour le RC Lens cette saison à Bollaert. Les débordements survenus à la mi-temps du derby en septembre ont provoqué une cassure entre la direction et les groupes ultras. Et voilà qu'un supporter fait savoir qu'il a été agressé physiquement par un stewart à la mi-temps du match contre Brest (0-1) samedi !

Assis en tribune Trannin avec sa femme, Cédric Lançon a vu un stewart demander au groupe de personnes dont il faisait partie de s'asseoir. Son épouse a demandé des explications, des insultes ont fusé, puis les menaces et Lançon s'est retrouvé en tête à tête avec le stewart. Il a expliqué la suite au site actu.fr : « Je suis allé aux toilettes à la mi-temps et, en sortant, j’ai été attrapé par deux stadiers. Je les ai suivis et je me suis retrouvé face à lui. J’ai été franc, j’ai dit que je ne me laissais pas faire si on parlait mal à ma compagne. Il a commencé à me frapper et ses collègues m’ont tenu pour que je ne puisse pas me débattre. Des supporters étaient à côté, ils étaient choqués. Certains d’entre eux ont voulu m’aider, les stadiers ont paniqué et m’ont lâché. Je ne m’attendais pas à me faire agresser comme ça car il y avait des gens et des caméras autour de nous. Je pensais être en sécurité ». Triste épisode. Un de plus...

"Il a commencé à me frapper et ses collègues m’ont tenu pour que je ne puisse pas me débattre."

