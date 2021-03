RC Lens : un groupe amoindri face à l'ASSE

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Franck Haise l'avait annoncé en conférence de presse, c'est confirmé. Le RC Lens se déplace demain à Saint-Etienne avec un groupe diminué.Quatre joueurs manqueront en effet à l'appel : Cheick Doucouré (suspendu), alors que Gaël Kakuta, Issiaga Sylla et Ignatius Ganago sont à l'infirmerie.

Le groupe : Farinez, Leca - Badé, Clauss, Michelin, Medina, Fortes, Boura, Traoré, Haidara, Gradit - Fofana, Cahuzac, Mauricio, Pereira Da Costa, Oudjani - Sotoca, Banza, Jean, Kalimuendo.