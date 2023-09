FC Séville - RC Lens : un invité surprise et une victime dans le onze de Haise

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

Franck Haise a tranché. Selon L’Équipe, Nampalys Mendy devrait effectuer à Séville ses grands débuts avec le maillot du RC Lens, et comme titulaire, si l’on se fie à la mise en place, hier matin, sur les terrains d’entraînement de la Gaillette. Alors qu’Andy Diouf, adducteur un temps légèrement douloureux mais finalement apte, pourrait entrer en deuxième période, c’est donc Mendy qui devrait profiter de l’aubaine. Avec le Ghanéen Salis Abdul Samed, ils formeront, à première vue, la paire censée briser les offensives andalouses. Retrouvez toute l'actualité du RC Lens Thomasson sacrifié ? À première vue, Adrien Thomasson ferait les frais de la réorganisation, Florian Sotoca prenant sa place à droite, avec Angelo Fulgini à gauche. Du côté du Séville FC, la paire Ramos-Badé pourrait être reconduite en défense même s’il y a la concurrence de Nemanja Gudelj. En pointe, Youssef En-Nesyri pourrait être préféré à Rafa Mir. Le seul absent notable est le latéral gauche Marcos Acuña, qui devrait être suppléé par Adria Pedrosa. Voici les unes du journal L'Equipe du mercredi 20 septembre 2023 : https://t.co/XCG43gQDEq pic.twitter.com/0fVaJjudUV — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 20, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Franck Haise devrait bel et bien donner sa chance à Nampalys Mendy d’entrée de jeu lors du périlleux déplacement du RC Lens à Séville dans le cadre de la 1ère journée de Ligue des champions (21h). Adrien Thomasson serait sacrifié.

Bastien Aubert

Rédacteur