RC Lens : un joueur formé à La Gaillette encense le LOSC

Zapping But! Football Club RC Lens : Haise doit-il donner plus de temps de jeu à Kakuta ?

Attention, les propos qui suivent ne sont pas à mettre sous les yeux de supporters lensois vulnérables. Car ils sont flatteurs pour le LOSC et prononcés par un joueur formé au RC Lens. Avant le Lille-Brest de ce vendredi soir, en ouverture de la 25e journée de Ligue 1, La Voix du Nord a interrogé Nolan Roux. L'attaquant de 34 ans s'est révélé en Bretagne (2009-12) avant de passer trois saisons chez les Dogues (2012-15). Des Dogues qui l'ont visiblement marqué...

"Avec Lille, il y a eu beaucoup de moments marquants parce que je suis resté plus longtemps, mais le plus gros souvenir, c'est la Ligue des champions. C'est une compétition dont tous les joueurs rêvent et que j'ai eu le privilège de jouer. Parfois, quand j'entends la musique, je me dis que j'ai eu la chance d'y être. Lille, c'est une autre dimension. Il y a beaucoup de joueurs talentueux, de jeunes aussi, avec un gros potentiel. Après, si on me demande le résultat du match de ce soir, je ne suis pas bon en pronostics. Et si on me demande quelle équipe choisir, je vais dire un bon vieux 0-0 (rires)."