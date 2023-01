RC Lens : un malaise Loïs Openda chez les Sang et Or ?

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Si Franck Haise donne l'impression de bien gérer les états d'âme dans son groupe au RC Lens, un problème Loïs Openda pourrait bien surgir dans les prochains jours du côté de la Gaillette. En effet, au travers d'une story Instagram, l'international belge a fait part de son mécontentement. « Mon visage en dit loooooong », a-t-il écrit, affichant une grimace à l'échauffement avant le match face à Nice (0-0) où il était remplaçant. En Belgique, il se murmure de plus en plus qu'Openda vit mal de démarrer systématiquement sur le banc des Sang et Or depuis quelques matchs. Face au Gym jeudi soir, l'attaquant arrivé cet été en provenance de Bruges est rentré pour 33 minutes à la fin sans parvenir à faire la décision. A Lens, il n'a plus été titulaire depuis le déplacement à Marseille le 22 octobre dernier. Openda pensait sans doute que son triplé express face à Toulouse (3-0) il y a de ça trois journée de Ligue 1 inverserait sa situation plus rapidement... D'après L'Equipe, l'attaquant belge est attendu titulaire ce soir (20h45) contre le PSG. Story assez étrange d’Openda ? pic.twitter.com/iRpOghcXET — ?￰゚ヌᆰ Belgium Touch (@BelgiumTouch) December 30, 2022

Openda agacé de démarrer sur le banc ? Relégué à un rôle de joker de luxe au RC Lens depuis le mois d'octobre, Loïs Openda commence à perdre patience chez les Sang et Or. Une première alerte de son agacement est déjà lisible sur les réseaux sociaux. Franck Haise va devoir jongler avec le caractère de l'international belge.

