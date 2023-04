RC Lens : un Monégasque prévoit une grosse bataille à Bollaert

Zapping But! Football Club RC Lens : qui sont les Tops et les Flops du mois de mars ?

Un week-end décisif s'annonce pour les prétendants à la Champions League. Lors de cette 32e journée, le 3e, le RC Lens, accueillera le 4e, l'AS Monaco samedi soir, avant que l'OM, 2e, ne se déplace à Lyon dimanche pour un choc explosif. Le vainqueur, parmi les trois postulants, fera un grand pas vers la C1. Interrogé en conférence de presse sur ce déplacement compliqué, l'attaquant allemand Kevin Volland a déclaré s'attendre à une grosse bataille, lui dont l'équipe avait été giflée lors du match aller à Louis-II (4-1).

"Une grosse bataille nous attend"

« Le but encaissé était de notre faute en concédant un coup franc, alors que Lens poussait. Si nous avions été menés, on aurait fait la même chose. Pour le match qui arrive, ce sera difficile et une rude bataille est prévue. On doit l’emporter et on sait le faire, comme en Coupe de France l’an passé (4-2). Il faudra montrer de la constance sur 90 minutes et se battre. Nous avons également cette force de marquer à tout moment, il faudra le monter à Lens. Je le redis, une grosse bataille nous attend. Nous sommes prêts à cela puisque l’on connaît l’ importance de ce match en vue de la Ligue des champions. »

