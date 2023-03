RC Lens : un mystérieux inconnu a réveillé Openda, Haaland n’est pas très loin...

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

La résurrection de Loïs Openda n’a échappé à personne. Auteur de cinq buts lors de ses deux dernières sorties à Clermont (3) puis à Bollaert contre le SCO d’Angers (2), l’attaquant du RC Lens doit sans doute ce déclic à sa nouvelle collaboration avec le préparateur haute performance belge Siebe Hannosset. « On fait toutes sortes de travaux, mentaux et physiques, confie Openda à L’Équipe. Il m’aide à être toujours prêt pour débuter les entraînements ou les matches. On parle de nutrition, de sensations à la maison, d’exercices à faire avant et après la compétition. Je sens un vrai changement. »

Haaland, prochaine étape de progression ?

Depuis leur première rencontre physique à Gand, le 23 décembre, les deux hommes échangent le plus souvent de façon hebdomadaire en visiophonie, afin que Hannosset puisse décrypter le langage corporel du joueur de 23 ans. « Je n’analyse pas ses matches, détaille l’intéressé. Je ne regarde que les temps forts. Je suis surtout à l’écoute permanente. Sur son emploi du temps quotidien, sa sphère privée. Le succès d’un joueur ne doit pas dépendre uniquement de son entourage, de son entraîneur ou de ses coéquipiers. À lui de se demander ce qu’il lui faut faire pour devenir plus fort en se focalisant sur sa propre personne. Avec des techniques de visualisation et de respiration, comme le fait Erling Haaland. Plus dur et plus exigeant il sera avec lui-même, meilleur il deviendra en compétition. »

