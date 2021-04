RC Lens : un nouveau guerrier se dégage pour l’effectif de Franck Haise

Zapping But! Football Club RC Lens : les joueurs en fin de contrat en 2021

Le coaching de Franck Haise a rarement salué à sa juste valeur. Et pourtant, c’est en impliquant le plus de joueurs possibles qu’il a transformé le RC Lens en une équipe redoutée dans toute la Ligue 1.

Jonathan Gradit (28 ans) peut en témoigner, lui qui n’a pas toujours tout bien fait cette saison mais qui garde une certaine cote auprès d’Haise. Dimanche, le défenseur central des Sang et Or lui a rendu cette confiance en sortant l’une de ses meilleures prestations en L1 face au Nîmes Olympique (2-1).

Gradit s'est comporté en guerrier

« Il mène son combat rapproché à chaque match et ses montées balle au pied donnent des respirations à son équipe, a fait observer L’Équipe en lui attribuant la note de 7/10. Elles se sont bien sûr raréfiées quand ses partenaires, en infériorité numérique, ont commencé à subir de manière insistante. Mais il est resté saignant pour ne pas se jeter et intervenir à bon escient et se comporter en guerrier. »