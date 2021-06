RC Lens : un nouvel équipementier pour les Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Le Racing Club de Lens vient d'officialiser sur les réseaux sociaux l'arrivée d'un nouvel équipementier. Fini Macron, entreprise italienne qui habillait les Sang et Or depuis trois ans. Désormais, c'est Puma, troisième leader mondial du sportswear derrière Nike et Adidas, qui sera chargé de fournir maillots, shorts, chausettes, joggings, etc. La société allemande équipe déjà l'OM en France. La durée du contrat n'a pas été dévoilée par RCL.