RC Lens : un pari de Franck Haise validé par les supporters

Même s'il reste sur une fessée dans le derby à Lille (0-4), même s'il a vu ses matches contre le FC Nantes et l'OM reportés à cause de la pandémie de Covid-19, le Racing Club de Lens réalise un excellent début de saison. Bien meilleur qu'espéré. Cela grâce au travail de Franck Haise, bien sûr, mais également à un recrutement qui s'est montré particulièrement inspiré.

Deux recrues aux deux premières places

Ainsi, un vote organisé par le Lensois.com concernant les meilleurs défenseurs sang et or du début de saison fait la part belle à deux recrues, Loïc Baldé et Facundo Medina. L'ancien joueur du Havre arrive en tête avec 42% des suffrages, devant l'ex de Talleres (35%). Jonathan Gradit (20%), Aleksandar Radovanovic (2%) et Steven Fortes (1%) complètent le Top 5.

Félicitations à la cellule de recrutement lensois, donc, mais également à Franck Haise et à ses joueurs, qui ont réussi à construire une base défensive solide en un temps record malgré des arrivées dans ce secteur cet été.