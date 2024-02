RC Lens : un précédent terrifiant pour l'arbitre du match à Fribourg

Zapping But! Football Club RC Lens : peut-on croire en un retour de Seko Fofana ?

Demain soir à Fribourg, le RC Lens tentera de s'imposer pour poursuivre sa route en Europa League. La mission ne s'annonce pas simple pour Franck et ses hommes, tenus en échec au match aller (0-0). Même s'ils sont dans le dur en Bundesliga, les Allemands ont montré de très belles choses à Bollaert, ce qui augure d'une grosse bataille. Une bataille qui, en outre, sera dirigée par un arbitre dont l'unique précédent avec un club français est inquiétant.

Il a dirigé Liverpool-Toulouse (5-1)

C'est en effet le Slovène Rade Obrenovic qui a été désigné pour officier lors de Fribourg-Lens. Encore jeune (33 ans), ce sifflet n'a donc dirigé qu'un seul match d'un club français jusqu'à présent. C'était le 26 octobre dernier et Toulouse, en déplacement à Liverpool, en avait pris cinq face à une équipe bis des Reds... Espérons que les Sang et Or sauront équilibrer les statistiques du Slovène avec les clubs français !

A la découverte du corps arbitral désigné pour Fribourg-#RCLens :https://t.co/Aihmy6qLSc — Lensois.com Live (@LensoisComLive) February 21, 2024

