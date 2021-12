RC Lens : un problème entre Facundo Medina et les arbitres ?

Zapping But! Football Club RC Lens : La question de la semaine

La commission de discipline a annoncé hier que pour son avertissement vendredi dernier à Nantes, Facundo Medina serait suspendu pour le match contre Nice mercredi prochain. L'Argentin a été averti trois fois en moins de dix matches, ce qui explique cette sanction. Depuis le début de la saison, il a accumulé six avertissements, plus haut total pour un Sang et Or.

Pourtant, le site Lensois.com rappelle que le défenseur central n'est pas un joueur qui commet beaucoup de fautes. Au niveau de la Ligue 1, il se classe au 28e rang avec un total de 21 fautes. Au ratio, il descend même au 48e rang puisqu'il en est à 1,31 faute par match. Ce qui signifie qu'il est souvent averti pour son unique obstruction dans une rencontre ! Joueur physique, Facundo Medina a visiblement été catalogué par les arbitres de l'élite…

