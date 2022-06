RC Lens : un proche de Leca débarque pour entraîner les gardiens !

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Alors que Jean-Louis Leca et son entraîneur des gardiens Thierry Malaspina ont manqué d'en venir aux mains, le RC Lens a arbitré et réglé le problème. Si les Sang et Or ne feront aucun commentaire sur un souci disciplinaire qui se règle en interne, les actes parlent plus que les mots.

Alors que l'entraîneur spécifique n'a pas été prolongé à l'issue de son contrat au 30 juin, le portier corse – à qui il reste un an (2023) – sera encore là... Avec un coach qu'il connait très bien pour s'occuper de lui et Wuilker Farinez.

D'après Mohamed Toubache-Ter, c'est l'ancien coach des gardiens du SC Bastia Hervé Sekli qui devrait remplacer Thierry Malaspina.

Le très compétent @HerveSekli devrait débarquer d’ici peu du côté de Lens pour en devenir le nouvel entraîneur des gardiens du #RCLens !! (Photo via @SCBastia) pic.twitter.com/lW0GWSgk9x — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) June 5, 2022

Sekli nouvel entraîneur des gardiens du RC Lens Très tendu en fin de saison au RC Lens, Thierry Malaspina devrait laisser sa place à Hervé Sekli en entraîneur des gardiens... Et c'est plutôt une excellente nouvelle pour Jean-Louis Leca, qui connait très bien le technicien bastiais.

Alexandre Corboz

Rédacteur