RC Lens : un pur produit du club a crevé l'écran en Coupe d'Europe

Si aujourd'hui, le RC Lens a fait son retour en Ligue 1 et a retrouvé une belle attractivité, le club nordiste était, il y a peu encore, dans une position délicate. Installés en Ligue 2, les Sang et Or n'avaient notamment pas la possibilité de retenir les nombreux grands talents qui ont émergé du côté de la Gaillette.

Modibo Sagnan fait partie de ceux-là. Fin janvier 2019, le RC Lens se résignait à laisser filer le prometteur défenseur central à la Real Sociedad contre un chèque de 4,5 millions d'euros. Bénéfique pour les caisses lensois, moins pour le joueur qui a éprouvé de grosses difficultés à s'imposer, passant même par la case prêt l'hiver dernier du côté de Mirandes.

Des statistiques prometteuses

Mais cette saison pourrait être celle de l'affirmation pour l'ancien Lensois. Le compte Twitter Le Petit Reporter Foot raconte en effet les excellents débuts de Sagnan comme titulaire avec la Real Sociedad, lors de la victoire en Ligue Europa face à Naples (1-0).

Auteur d'un match plein, Sagnan a livré des statistiques convaincantes. 93,8% de passes réussies, deuxième joueur en terme d'interception. Au bout d'un an et demi, l'ancienne pépite de la Gaillette semble parti pour exporter son talent en Espagne. A l'image d'un certain Raphaël Varane ?