RC Lens : un retour de poids et deux bonnes nouvelles avant Arsenal ?

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Salis Abdul Samed de retour dans le onze du RC Lens demain contre Arsenal (21h) en Ligue des champions, c’est dans les tuyaux ! Selon L’Équipe, il y aura match à ses côtés entre le percutant Andy Diouf et le plus défensif Nampalys Mendy, qui avait été associé au Ghanéen à Séville (1-1) il y a deux semaines. Sur les côtés, ils sont trois candidats pour deux places. Il y a les tauliers Przemyslaw Frankowski et Deiver Machado, qui ont néanmoins connu quelques soucis physiques ces dernières semaines, et puis la recrue de dernière minute Ruben Aguilar, titularisé lors des trois dernières journées de L1. Retrouvez toute l'actualité du RC Lens Jesus et Saka touchés ? En face, la bonne nouvelle pourrait venir de Bukayo Saka et de Gabril Jesus. Sortis face aux Cherries de Bournemouth samedi (4-0), les deux Gunners ont boité en seconde période, après avoir reçu des coups. Mikel Arteta n’a pas été spécialement rassurant à leur sujet à l’issue de la rencontre au point de ne pas démarrer demain à Bollaert ? Ce serait la tendance... Les unes du journal L'Équipe de ce lundi 2 octobre

Lire l'édition > https://t.co/Vr8NuA1n8B pic.twitter.com/lqD3G3QqKT — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 2, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Laissé sur le banc au coup d'envoi à Strasbourg vendredi (1-0), une première depuis qu'il a rejoint le RC Lens à l'été 2022, Salis Abdul Samed devrait effectuer son retour dans le onze de départ contre Arsenal ce mardi (21h).

