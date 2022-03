RC Lens : un retour et trois absents dans le groupe de Haise pour Metz

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Le RC Lens se déplace ce dimanche sur la pelouse de Metz, pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, l'entraîneur des Sang et Or, Franck Haise, a convoqué un groupe de 20 joueurs. Brayann Pereira fait son retour tandis que Przemyslaw Frankowski, suspendu, Wesley Saïd et Corentin Jean, blessés, sont absents.

Le groupe du RC Lens : Farinez, Leca - Danso, Gradit, Haïdara, Machado, Medina, B. Pereira, Wooh - Berg, Cahuzac, Clauss, Doucouré, Fofana, Kakuta, Pereira Da Costa - Baldé, Ganago, Kalimuendo, Sotoca.

