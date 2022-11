RC Lens : un retour plus tôt que prévu pour Jimmy Cabot ?

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Jimmy Cabot va déjà mieux. Victime d’une rupture des ligaments croisés antérieur du genou gauche face à Montpellier (11e journée), le piston droit du RC Lens a donné de ses nouvelles après avoir été opéré le 25 octobre dernier. Dans les installations de Clairefontaine, le joueur de 28 ans passe sa convalescence et a montré des signes très encourageants en jonglant habilement avec un ballon. Pas de texte, mais quelques emojis de sablier pour signifier qu’il prépare son retour. « Il y a une petite chance de le revoir cette saison mais on est prudent et l’essentiel, c’est qu’il se soigne bien », avait commenté Franck Haise au sujet de Cabot le mois dernier. La bonne tenue de l’intéressé pourrait changer la donne. .@Cabot_Jim se rétablît bien à Clairefontaine, on va pas s’en plaindre !!!#RCLens pic.twitter.com/fKkSt6o9q0 — SNEL (@SNEL_CR) November 29, 2022

Bastien Aubert

Rédacteur