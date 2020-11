RC Lens : un risque majeur guette Gaël Kakuta

Hier, le sélectionneur de la République Démocratique du Congo a annoncé la liste des joueurs retenus pour les deux prochains matches, le 14 et le 17 novembre contre l'Angola. Gaël Kakuta y figure fort logiquement, juste récompense du début de saison très réussi du meneur de jeu avec le RC Lens. D'ailleurs, le Lillois de naissance avait déjà été retenu en octobre mais il avait préféré renoncer en commun accord avec son sélectionneur pour des raisons personnelles.

Trop de matches rapprochés entraînent les blessures

Reste que si cet appel sous les drapeaux est une bonne nouvelle pour le joueur, ça l'est beaucoup moins pour le RC Lens. Car Gaël Kakuta est à la fois le joueur le plus important pour les Sang et Or mais aussi l'un des plus sujets aux blessures, qui ont malheureusement jalonné sa carrière. Or, l'enchainement des matches à cette période est justement source de pépins musculaires.

Surtout qu'en Angola, par exemple, il fait actuellement plus de 30°. La différence thermique entre la France et le centre de l'Afrique peut également entraîner des blessures. Sans parler, enfin, du risque de contracter la Covid-19, qui grandit à chaque fois que quelqu'un est amené à se déplacer autant. Bref, pas sûr que la sélection de Kakuta ait ravi totalement Franck Haise…