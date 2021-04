RC Lens : un rival pour l'Europe prédit une grosse difficulté pour les Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Actuellement 5e de Ligue 1 avec trois points d'avance sur l'Olympique de Marseille, le RC Lens est bien parti pour retrouver l'Europe la saison prochaine. En effet, s'il conserve cette place, il disputera au pire la Conférence League, au mieux l'Europa League, si l'un des quatre premiers remporte la Coupe de France. Seul petit souci, un calendrier très relevé lors des quatre dernières journées que n'a pas manqué de relever Michel der Zakarian, coach de Montpellier.

"Trois équipes du top 4 lors des quatre dernières rencontres"

"Tout dépend ce que Lens va faire, a expliqué le technicien du MHSC sur le site officiel de son club à propos d'une qualification européenne. Actuellement, le RC Lens est 5e. Ils sont sur un rythme européen. Ils gagnent beaucoup de matches, que ce soit à domicile ou à l’extérieur. S’ils font des faux pas… Ils ont un calendrier avec trois équipes du top 4 lors des quatre dernières rencontres. Est-ce qu’ils vont être en capacité de gagner ces matches-là ? A nous de faire pratiquement le plein en gagnant au moins quatre matches et après on verra."

Effectivement, en mai, le calendrier lensois sera particulièrement relevé. Le 2, les Sang et Or défieront le PSG au Parc des Princes ; le 9, ce sera le derby face au LOSC à Bollaert ; le 16, il y aura un déplacement à Bordeaux et le 23, la réception de Monaco. Si la lutte pour le titre et celle pour le maintien est indécise jusqu'au bout, ces quatre équipes auront quelque chose à jouer quand elles seront opposées au RCL. Ça risque d'être chaud pour Franck Haise et ses hommes !