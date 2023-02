RC Lens : un Sang et Or a dégoupillé contre l'arbitrage à Brest

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Ce dimanche, le Racing a concédé un nul très frustrant à Brest (1-1). Frustrant parce que l'arbitrage, notamment, n'a pas du tout tourné en sa faveur. En première période, il aurait dû bénéficier d'un pénalty pour une main de Belkebla dans sa surface alors que Machado avait tenté un coup du sombrero sur lui. Et puis, surtout, le but brestois de Le Douaron (54e) aurait dû être annulé en raison d'une main d'un partenaire au tout début de l'action, au moment de contrer une montée de Medina. A chaque fois, la VAR a été consultée, à chaque fois elle n'a rien trouvé à redire. Ces décisions controversées n'ont pas du tout plu à Jimmy Cabot. Toujours blessé, le milieu offensif sang et or a suivi la rencontre à la télévision et a pu se rendre des erreurs d'arbitrage. Sur Twitter, il a écrit : "Mdrrrr, les mecs dans le camion.. C’est terrible ! Encore mon ami Ben El hadj qui est à la ramasse". C'est en effet Hakim Ben El Hadj qui officiait lorsque l'ancien Angevin s'est gravement blessé face à Montpellier. Et il était également au sifflet quand Jonathan Gradit s'est fracturé la mâchoire contre Troyes. Mdrrrr les mecs dans le camion.. c’est terrible. Encore mon ami Ben El hadj qui est à la ramasse 😁 #SB29RCL — Jimmy Cabot (@Cabot_Jim) February 5, 2023

Pour résumer Pendant que ses partenaires peinaient à ramener un point de Brest (1-1), le milieu offensif du RC Lens Jimmy Cabot pestait contre le préposé au VAR. En effet, deux actions très litigieuses auraient dû tourner en faveur du Racing, même l'arbitre présent dans le camion en a décidé autrement.

Raphaël Nouet

Rédacteur

