RC Lens : un Sang et Or affiche déjà ses ambitions contre le PSG

La donne est simple. Extrêmement simple, même : en cas de succès face au RC Lens samedi prochain, le PSG, qui compte déjà six points d'avance et un meilleure différence de buts sur les Sang et Or, se dirigera tout droit vers un onzième titre de champion de France. Le rendez-vous, forcément, est déjà attendu, des deux côtés.

Mais à écouter Loïs Openda, l'attaquant lensois, aucune raison pour les joueurs de Franck Haise de faire un quelconque complexe. Bien au contraire. Propos accordés à l'émission Téléfoot.

"On est préparés pour gagner tous les matches"

"Aller à Paris, ce n’est jamais facile. On sait très bien que ça va être un match très compliqué. Nous, on est prêts pour chaque match, que ce soit le dernier de Ligue 1 comme le premier. On a les ambitions. C’est de proposer un beau football et essayer de gagner tous les matches. Je pense que pour le moment, on est sur une bonne série. Il nous en reste huit et on va tout faire pour essayer d’y arriver. On est préparés pour gagner tous les matches, on mérite d’avoir une place en Europe, forcément avec le jeu qu’on propose. Avec ce qu’on fait pour le moment, c’est sûr que la Ligue des champions c’est quelque chose de beaucoup mieux."