RC Lens : un Sang et Or affiche ses certitudes avant la reprise

Zapping But! Football Club RC Lens : Haise doit-il donner plus de temps de jeu à Kakuta ?

Ce sera, à n'en pas douter, l'un des enjeux de la seconde partie de saison : le RC Lens, actuel dauphin du PSG, va-t-il tenir la cadence et, à défaut de lutter pour le titre de champion, se qualifier pour la Ligue des Champions ? Compliqué de l'affirmer. Mais en attendant, interrogé par le quotidien l'Equipe, le défenseur Jonathan Gradit rappelle certaines vérités.

"On était sur une série incroyable avant la coupure. On marchait sur l'eau et il est logique que les gens se demandent si on pourra enchaîner. Mais on préfère être à notre place plutôt qu'à la place d'une équipe qui joue le maintien et qui a passé quinze jours de trêve sans savoir où elle en est. Tous les clubs sont dans une situation inédite, personne ne sait ce qui l'attend, mais on est sûrs de nos qualités et de nos idées de jeu."