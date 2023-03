RC Lens : un Sang et Or interpelle Haise pour son temps de jeu

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Arrivé l'été dernier au RC Lens en provenance du Zaglebie Lubin, Lukasz Poreba, qui ne compte que 10 apparitions toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, joue les seconds couteaux depuis son arrivée chez les Sang et Or. Dans un entretien accordé au média polonais au média polonais TVP Sport, le joueur de 23 ans n'a pas caché qu'il aimerait avoir plus de temps de jeu, interpellant donc son entraîneur, Franck Haise.

"J’aimerais avoir plus de temps de jeu"

"L’équipe joue très bien et nous avons de très bons joueurs dans l’effectif. Ceux qui jouent à mon poste font une saison fantastique. Je progresse, je me concentre sur l’entraînement, mais j’ai aussi besoin de jouer. (…) Je ne peux pas m’empêcher d’être heureux de ce qui se passe. Bien sûr, l’appétit augmente en mangeant et j’aimerais avoir plus de temps de jeu. Mais je vois aussi la forme de l’équipe, j’essaie de traduire ma frustration à l’entraînement. Pas dans le mauvais sens, mais dans le positif. Je ne vais pas montrer que je suis offensé, parce que je ne le suis pas", a confié le milieu de terrain polonais dans des propos rapportés par Lensois.com.

