RC Lens : un Sang et Or loue la grande force de Franck Haise

La déception primait dans le vestiaire lensois hier soir. Le nul contre Nantes (1-1), en match en retard de la 8e journée, avait le goût d'une défaite puisque les Canaris, surclassés en première période, ont égalisé à dix minutes du coup de sifflet final sur un pénalty que Jean-Louis Leca avait d'abord arrêté avant qu'il ne soit retiré.

"Le coach concerne tout le monde"

Mais rapidement, la déception a laissé la place à l'excitation de rejouer dès dimanche à Bollaert (contre Angers). Et pas question pour les Sang et Or de se plaindre de l'enchaînement des parties, eux qui vont donc en disputer trois en une semaine. Interrogé sur le sujet, l'attaquant Simon Banza a expliqué qu'il n'y avait aucun souci à se faire au niveau physique car Franck Haise gérait cela d'une main de maître.

« C’est dommage de ne pas avoir obtenu la victoire, mais quand on ne peut pas gagner un match, il faut savoir ne pas le perdre. On est un peu frustré sur la fin de rencontre par rapport au penalty que Jean-Louis (Leca) avait arrêté. On a la chance de pouvoir réattaquer vite dimanche. Comme le coach a toujours su le faire, il concerne tout le monde. On a tous le même objectif, on arrive à tous être concentré et on sait que quand on va être remplacé, l’autre va tout faire pour finir le boulot. »