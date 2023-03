RC Lens : un Sang et Or refuse de partir en sélection

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Pour la première fois de sa carrière, Ismaël Boura a été appelé avec les Comores pour le rassemblement du mois de mars aux côtés de son coéquipier du RC Lens, Yannick Pandor, convoqué régulièrement depuis un peu moins d'un an. Mais surprise, l'ancien Havrais a décidé de ne pas honorer cette convocation.

"La porte n’est pas fermée"

Il en a expliqué les raisons à France TV Info Mayotte. "Je préfère me concentrer avec mon club sur la fin de saison. On a échangé ensemble, mais pour l’instant, je le répète, la priorité, c’est mon club, après la porte n’est pas fermée", a confié le Lensois, qui ne dit donc pas non définitivement à la sélection comorienne.

Football : Ismaël Boura refuse la sélection comorienne, pour le moment https://t.co/OSJ4KKCCA2 — Outre-mer La 1ère Live actu (@la1erelive) March 15, 2023

