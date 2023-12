RC Lens : un Sang et Or révèle un coup de poker de Haise avant Montpellier

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

“Ils les ont chicotés.” Avec une bonne dynamique en Ligue 1 (3 victoires sur les 3 derniers matches), et malgré la raclée subie contre Arsenal en Ligue des champions (0-6), les Lensois enchaînent les rencontres mais la fatigue s'accumule. En huit jours, le Racing a affronté Clermont, Arsenal et Lyon. Après la victoire face aux Gones (3-2), Franck Haise a accordé deux jours de repos à son équipe, un pari risqué car il peut autant permettre de recharger les batteries que de briser la dynamique du moment. Une pause pour recharger les batteries Si le risque est là, les joueurs, eux, sont contents d'avoir pu souffler et peuvent appréhender convenablement le déplacement à Montpellier. En conférence de presse, Salis Abdul Samed a déclaré : “J’étais prêt pour enchaîner dès le départ, même si c’est vrai que je n’ai pas beaucoup travaillé pendant les vacances d’été. Mais je suis prêt pour suivre ce rythme, je savais qu’il y aurait beaucoup de matches. Pour moi, calendrier chargé ou pas, même jouer un match tous les deux jours, si le coach le veut, moi, je joue !” Podcast Men's Up Life Pour résumer Après un enchaînement intense de rencontres, les Lensois ont eu deux jours de repos, accordés par leur entraîneur, Franck Haise, afin de préparer au mieux le déplacement à Montpellier ce vendredi à 21h. Un pari risqué mais qui pourrait s'avérer payant.

Gabriel Rivals-Campagne

Rédacteur