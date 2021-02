RC Lens : un Sang et Or voit beaucoup plus loin que le maintien

Avec 36 points, le Racing Club de Lens n'a besoin que de deux victoires lors des quatorze derniers matches pour assurer théoriquement son maintien. Au rythme où vont les Sang et Or, qui visiteront le Stade de Reims ce samedi à 19h, ça devrait être chose faite rapidement. Quelle sera la prochaine étape ? Seko Fofana y a répondu lors d'une interview à La Voix du Nord. Pour le milieu de terrain, il n'est pas interdit de rêver à une qualification européenne !

"J'ai envie d'aller plus loin…"

« On est bien placés. Ça doit nous faire prendre conscience que, jusqu’ici, on a fait de bonnes choses. Pour continuer à rêver, il faut continuer à travailler. Le premier objectif (le maintien) se rapproche. Et, après, pourquoi pas, vouloir plus… J’aime les challenges. Si je suis venu ici, c’est pour qu’on réalise un rêve. Il reste beaucoup de matches. On est tous satisfaits. »

« On pourrait se dire qu’une fois le maintien acquis, il y aura moins de pression. Je dis non. La réalité, c’est qu’on doit tous continuer. Avec tout l’humilité possible, on est très curieux de savoir où tout cela peut nous mener. Quel est ce rêve secret ? C’est très personnel. Mais j’ai envie d’aller plus loin… »