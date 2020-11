RC Lens : un taulier de Franck Haise a fait taire les sceptiques

Avec la remontée du Racing Club de Lens en Ligue 1 cette saison, Yannick Cahuzac avait deux doutes à lever. Le premier concernait sa capacité à évoluer au plus haut niveau malgré ses 35 ans. C'est que le Corse évolue dans le cœur du jeu, là où il faut courir tout le temps et où la moindre baisse de régime peut conduire sur le banc. Et puis il y avait cette propension à prendre trop de cartons, qui a jalonné sa carrière. C'est peu dire que dans un domaine comme dans l'autre, l'ancien Bastiais a fait taire les critiques.

"Cahuzac est vieux, ça sera léger en Ligue 1"

A tel point que Cahuzac a été inclus dans le onze du premier quart de la saison de Ligue 1 par France Football. Ce qui a réjoui au plus haut point l'insider Mohamed Toubach-Ter : "Yannick Cahuzac dans cette équipe type de Ligue1 au quart de la saison… Ça me fait rire car j’ai en tête les "Momo, ton Cahuzac est vieux, ça sera léger en Ligue 1". Alalala, les experts !".

Capitaine en ce début de saison, Cahuzac n'a manqué que deux matches. Celui contre le PSG lors de la 2e journée (1-0, il était entré à la 79e minute) et le dernier, contre le Stade de Reims (4-4)… pour accumulation d'avertissements. C'est que, s'il s'est calmé, le bouillant milieu de terrain reste quand même coutumier des cartons jaunes. On ne se refait pas…