RC Lens : un titulaire blessé en sélection est rentré en urgence !

Alors que le match entre la Belgique et la Suède a été arrêté en raison d’un attentat commis dans Bruxelles faisant la mort de deux Suédois, une autre rencontre du même groupe des éliminatoires à l’Euro, 2024 se jouait entre l’Azerbaïdjan et l’Autriche.

Kevin Danso était forfait, selon la fédération autrichienne.

Un problème aux adducteurs pour Danso ?

Comme le fait savoir le site Lensois.com, le joueur de 25 ans est reparti vers Lens dès ce week-end avant de valider son ticket pour l'Euro 2024. Un souci aux adducteurs est évoqué et serait survenu lors du match perdu par l’Autriche vendredi à domicile contre la Belgique (2-3). Le défenseur des Sang et Or était sorti peu après l’heure de jeu après une soirée compliquée.

Une mauvaise et une bonne nouvelle pour Kevin Danso, blessé mais qualifié pour l'Euro #RCLens :https://t.co/azpqOS1ETK — Lensois.com Live (@LensoisComLive) October 17, 2023

