RC Lens : un titulaire valide un choix fort de Haise avant Monaco

Ce soir contre Monaco, le RC Lens va jouer gros. Une victoire lui permettrait de reprendre la 2e place à l'OM, qui jouera demain soir à Lyon, et de mettre l'ASM à cinq longueurs. Une défaite, en revanche, le ferait rétrograder en 3e position. Pour cette affiche, Franck Haise tentera peut-être d'aligner une nouvelle fois Florian Sotoca au poste de piston droit. Un rôle inhabituel pour l'attaquant mais pour lequel il ne rechigne pas à faire les efforts,comme il l'a expliqué en conférence de presse hier.

"Ce poste me correspond bien"

« J’ai déjà commencé devant, j’ai déjà commencé en soutien, en 8 et là je suis piston depuis quelques matches. Cela me correspond, je dépense de l’énergie, j’essaye d’apporter mon aide. Si le coach estime que je peux apporter un plus à ce poste, je le prends avec entrain, avec envie aussi et avec beaucoup de responsabilités. Je ne suis pas quelqu’un qui se fixe en début de saison un nombre de buts ou de passes décisives à inscrire. J’ai pour objectif de progresser chaque année. Cela fait un moment que je n’ai pas marqué, mais je ne suis pas focalisé sur ça. Le plus important, c’est l’équipe, j’essaye de faire mes matches. Si je suis décisif, tant mieux pour moi et pour l’équipe. »

Pour résumer A 32 ans, Florian Sotoca n'a aucun problème à jouer dans le couloir droit, comme le fait Franck Haise depuis quelques matches. L'attaquant est heureux du moment qu'il est titulaire, même si ce n'est pas dans son rôle de prédilection.

Raphaël Nouet

Rédacteur