RC Lens : un ultimatum fixé sur l’avenir de Der Zakarian à Montpellier

Le RC Lens pourrait jouer un vilain tour à Michel Der Zakarian. Selon Foot Mercato, son avenir de l’entraîneur arménien sur le banc du Montpellier HSC pourrait jouer lors de ses trois prochains matches, face au RC Lens et à l’OM, avec un déplacement à Metz entre ces deux réceptions. Der Zakarian a 3 matches pour se sauver Les dirigeants du club héraultais lui auraient même déjà signifié ce qu’ils attendaient de lui pour ces trois rencontres décisives avant l trêve internationale. Pour l’heure, le MHSC pointe à la 13e place du classement de Ligue 1 avec six points d’avance sur la lanterne rouge lyonnaise. Michel Der Zakarian sur la sellette, selon @footmercato.



Les matchs face à Lens et Marseille, avec un déplacement à Metz entre ces deux réceptions, décideront certainement de l'avenir du génie arménien.



Les matchs face à Lens et Marseille, avec un déplacement à Metz entre ces deux réceptions, décideront certainement de l'avenir du génie arménien.



Vous êtes convaincus ?#teamMHSC #MHSC 🔷️🔶️ https://t.co/leY8AY5jMV — AllezPaillade.com (@AllezPaillade) December 6, 2023

Pour résumer L'avenir de Michel Der Zakarian pourrait jouer lors des trois prochains matches du Montpellier HSC. Dont le premier aura lieu ce vendredi soir à la Mosson contre le RC Lens, en ouverture de la 15e journée de Ligue 1 (21h).

