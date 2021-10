RC Lens : une action des ultras à prévoir contre Metz ?

Zapping But! Football Club RC Lens : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Franck Haise

Cinq semaines après le derby, le public va faire son retour à Bollaert à l'occasion de la réception du FC Metz. Et il se pourrait que les ultras sang et or fassent parler d'eux car, comme l'explique La Voix du Nord ce samedi, ils n'ont pas digéré les sanctions de la LFP comme du club à leur encontre suite à leur envahissement du terrain à la mi-temps du match contre Lille pour aller en découdre avec le parcage visiteur.

"Une partie des groupes de supporters de la tribune Marek est remontée contre la direction du club et les interdictions commerciales de stade qu'elle a prononcées contre ceux qui avaient envahi le terrain à la mi-temps du derby, peut-on lire. Lens ne communique par leur nombre mais, selon nos informations, 116 ont déjà été identifiés, dont 42 également convoqués devant le tribunal correctionnel de Béthune. Sans tomber d'accord, et en refusant de s'exprimer, ces associations réfléchissaient à manifester leur mécontentement, sans toutefois pénaliser le sportif." Ce qui serait la plus intelligente façon de protester…

