RC Lens : une bonne nouvelle pour le prochain match en Coupe

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Battu à Nantes (2-3) vendredi soir, le RC Lens a perdu du terrain dans la lutte pour l'Europe puisque Marseille (2-0 à Strasbourg), Nice (2-1 à Rennes) et Montpellier (4-0 à Brest) l'ont emporté. Désormais 6es, les Sang et Or ont l'air de subir un coup de pompe bien normal vu que leur jeu est énergivore. Mais qu'ils se rassurent, le prochain match devrait être plus tranquille ! En effet, ce sera dimanche prochain, face au Stade Poitevin, pensionnaire de National 3.

Et d'après son patron, Philippe Nabe, l'objectif, c'est de briller en championnat, pas en Coupe ! « La priorité demeure le N3 !, a-t-il expliqué dans La Nouvelle République. La Coupe de France, c’est la touche plaisir, pour le public, les joueurs, le staff, les partenaires. Elle sert à sortir de l’ordinaire, à rendre les gens heureux. Avec Lens, un club historique, apprécié des Français, porté par une dynamique sportive positive, on a tiré le gros lot. C’est un honneur d’accueillir le RC Lens, mais la Coupe n’est pas la priorité. » Un adversaire démobilisé pour le Racing dimanche prochain ?

Philippe Nabe (Poitiers) : « Un honneur d’accueillir le RC Lens mais la Coupe n’est pas notre priorité » https://t.co/p27xdVSaUy #rclens — Lensois.com RSS (@LensoisCom) December 12, 2021