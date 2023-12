RC Lens : une bonne nouvelle réconforte Haise avant Séville

Zapping But! Football Club RC Lens : Wahi, bon ou mauvais début ?

Tenu en échec vendredi à Montpellier (0-0), le RC Lens ne s’est guère rassuré avant d’accueillir le Séville FC mardi en Ligue des Champions (21h). Bonne nouvelle : le racing recevra à Bollaert une équipe du Séville FC en plein doute. Privé de victoire depuis fin septembre (exceptés deux succès en Coupe face à des amateurs), le club andalou a confirmé hier ses difficultés du moment en s’inclinant sur le terrain de Majorque (0-1).

Séville en pleine déconfiture

Un autre candidat au... maintien, qui vient de lui prendre la 15e place. Les coéquipiers d’Ivan Rakitic et Sergio Ramos ont monopolisé le ballon mais ont été trop imprécis après avoir rapidement subi l’ouverture du score (11e ). Et quand ils ont marqué, le VAR a fait annuler le but pour une main (63e ). Bref, les Sang et Or semblent avoir toutes ses chances à domicile, surtout quand on se rappelle le match aller au stade Sanchez-Pizjuan.

