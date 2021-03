RC Lens : une faiblesse criante des Sang et Or saute aux yeux de l’OL

Zapping But! Football Club RC Lens : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Le RC Lens va entamer une dernière ligne droite périlleuse cette saison. Bien calés à la 5e place du classement, les hommes de Franck Haise affronteront en effet le Big Four et commencent ce périple par la réception de l’OL samedi à Bollaert (21h).

En attendant, Lensois.com a analysé la répartition des buts inscrits par les Sang et Or depuis le début de la saison. Si le RC Lens a ainsi marqué 46 buts et en a encaissé 42, on peut ainsi se rendre compte qu’il est plus à son avantage en première période avec une différence de buts totale de +7 contre -3 sur la seconde période.

Le RC Lens coule dans le money time

« Les Lensois ont marqué 25 buts en première période pour 18 encaissés. Après la pause, ils ont marqué à 21 reprises pour 24 encaissés, décrypte le site pro lensois. Au niveau des buts marqués, les Sang et Or les marquent généralement entre la 31e et la 45e minute. Pour ceux encaissés, ils arrivent le plus souvent dans le dernier quart d’heure (12). À l’OL de savoir s’adapter à ces forces et faiblesses.