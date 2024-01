RC Lens : une figure du PSG et de l’OM déboule au chevet de Wahi

Zapping But! Football Club RC Lens : peut-on croire en un retour de Seko Fofana ?

Elye Wahi (21 ans) paye le prix de son transfert au RC Lens. Pris en grippe par les supporters pour son prix de 35 millions d’euros et des performances en dents de scie, l’attaquant des Sang et Or a été sifflé contre l’AS Monaco le week-end dernier et va devoir se remettre dans le coup pour le choc dominical contre le PSG (20h45).

En attendant, l’ancien buteur du Montpellier HSC a reçu le soutien affirmé de Stéphane Dalmat. L’ancien milieu de terrain du RC Lens, passé dans des grands clubs comme l’OM, le PSG, Bordeaux ou encore l’Inter Milan, l’a soutenu corps et âme.

« Ce n'est pas l’aider de s’acharner »

« Je tenais à apporter mon soutien à Wahi. Siffler et critiquer un jeune joueur de 20 ans qui a très peu d expérience du haut niveau, c’est pas correct, a-t-il décrété sur Facebook. Certes, il ne répond pas pour le moment aux attentes que tout le monde espérait mais ce n'est pas l’aider de s’acharner. Il a été acheté 35 millions mais c’est le monde du foot actuel, il n’a pas demandé à valoir autant d’argent (...) N oubliez pas qu’il arrive de Montpellier dans un autre univers, c’est un grand écart et une plus grosse exigence plus le poids du transfert. Après c’est a lui de faire peut plus d’efforts et remédier à devenir le buteur qu’il doit être. Je suis sûr que l’entraîneur lui parle beaucoup et essaye de lui redonner la confiance. Mais ce sont les autres joueurs qui doivent l’aider en l’encourageant ou en lui mettant ‘des coups de pieds au cul’ (...) Je souhaite le meilleur pour lui et tout le club pour que cette situation cesse et qu’on puisse dire à la fin, 'Wahi c’est un grand attaquant’. Force à vous et j espère que vous avez compris le message que je veux transmettre je n'ai aucun intérêt à le faire mais ça me tenais à cœur de dire les vérités. Allez le RC LENS. »

Stéphane Dalmat apporte son soutien à Wahi #RCLenshttps://t.co/DBWdGLwnCd — Lensois.com Live (@LensoisComLive) January 10, 2024

Podcast Men's Up Life