RC Lens : une grande nouvelle tombe avant le Torino

Le RC Lens va affronter le Torino, l’occasion pour Franck Haise de faire ses derniers tests en prévision du début de la Ligue 1 le dimanche 13 août, avant la éder" contre MU.

Franck Haise a cerné les enjeux de la rencontre

« Les objectifs sur les 3 matches, c’est de donner assez de temps de jeu à une quinzaine de joueurs, ceux qui sont le noyau dur, ainsi qu’à ceux qui se dégagent à l’entraînement et qui ont la maturité nécessaire, car on ne rentre pas dans un match de haut niveau aussi facilement. L'objectif est d’être prêts pour le 12-13 août et d'attaquer la saison dans de bonnes conditions », a déclaré Franck Haise à Lensois.com. Le stade Bollaert-Delelis sera à guichets fermés. Le public lensois répond présent même pour les matchs amicaux !

C’est reparti pour un 𝑻𝒐𝒖𝒓ino ❤️💛



La rencontre de préparation face au @TorinoFC_1906, pour les retrouvailles avec le stade Bollaert-Delelis, se jouera à guichets fermés ! 🏟️#FierDEtreLensois #RCLTorino pic.twitter.com/qbqrPBvWSn — Racing Club de Lens (@RCLens) August 1, 2023

