RC Lens : une grande première s’annonce prometteuse à Clermont

On connaît l’arbitre du match entre Clermont et le RC Lens : Jérémy Stinat. Et ce sera une première pour les Sang et Or puisque l’homme en noir ne les a jamais arbitrés cette saison. En fait, la dernière fois que Stinat a arbitré le RC Lens remonte à la saison dernière, le 19 mars... contre Clermont ! Les hommes de Franck Haise s’étaient alors assez largement imposés au stade Bollart (3-1). Un match marqué par le but mémorable de Florian Sotoca, qui avait surgi derrière le gardien Ouparine Djoco pour lui subtiliser le ballon. À l’inverse, Lensois.com rappelle que Stinat (44 ans) a arbitré Clermont lors de la première journée de la saison en cours. Un très mauvais souvenir pour les Auvergnats, largement battus à domicile par le PSG de Kylian Mbappé (0-5) ! L'arbitre pour Clermont-#RCLens désigné ! https://t.co/CCEnmaKs44



#ligue1 #RCL pic.twitter.com/rt0XUnCHu7 — Lensois.com Live (@LensoisComLive) March 7, 2023

Bastien Aubert

Rédacteur

